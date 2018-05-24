Сбербанк в конце года начнет доставку наличных дронами

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Крупнейший банк России успешно развивает новые технологии, облегчающие коммуникации с клиентами. В ходе Петербургского экономического форума появились сведения об уникальной новации.

В конце текущего года Сбербанк начнет доставку наличных средств и документов дронами. Беспилотные летательные аппараты будут применяться в тех районах, где отсутствие дорог, а также весенние половодья не дают возможности вовремя доставлять зарплату или курьерские грузы. По словам специалистов, инкассаторский дрон, несмотря на свои скромные габариты, может переносить груз в 100 килограммов, что равняется 490 миллионам рублей в пятитысячных купюрах.

Тщательно продумана защита «летающего инкассатора» от взлома. Система сейфа устроена таким образом, что при любой попытке несанкционированного проникновения купюры заливаются несмываемой краской. Сбербанк запланировал начало доставки грузов дронами уже в конце осени или начале зимы этого года. Далее, с учетом всех замечаний, инкассаторские беспилотники будут модернизироваться.