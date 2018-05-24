Эксперты назвали лучшие безрамочные китайские смартфоны ценой от $99

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Специалисты рассказали о смартфонах, которые являются аналогами знаменитых флагманов. Китайская компания Leagoo предоставляет возможность приобрести устройства от $99.

Первым безрамочным смартфоном эксперты назвали Leagoo S8 Pro, который обладает 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 и соотношением сторон 18:9. Процессором для устройства стал восьмиядерный Helio P25 с частотой в 2,6 ГГц. Смартфон обладает 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб - встроенной. Функция быстрой зарядки позволит владельцу эффективно использовать аккумулятор в 3050 мАч. Смартфон оснащён двойной основной камерой в 13 Мп. Приобрести Leagoo S8 Pro на данный момент можно приобрести на $30 дешевле, и цена на данный момент составляет $239,99.

Специалисты отметили и другую безрамочную модель - KIICAA Mix, на которую также действует скидка. За $99,49 покупатели смогут приобрести смартфон с поддержкой Full HD. Как и S8 Pro KIICAA Mix оснащен восьмиядерным процессором, объем оперативной памяти составляет 3 Гб, а внутренней – 32 Гб. Также телефон оснащен сканером отпечатков пальцев. Аккумулятор ёмкостью в 3000 мАч обладает возможностью быстрой зарядки.