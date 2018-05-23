Disney научила робота-акробата делать обратное сальто с троса

Сегодня, 20:35

Компания презентовала свою новинку на очередной конференции ICRA 2018, где и показала все возможности устройства. Внешне робот совсем не похож на человека и больше напоминает трость, но его возможности поражают публику.

Сообщается, что общими силами разработчиков корпорация Disney Research научила своего нового робота-акробата по имени Stickman делать обратное сальто. Выполняется маневр с троса, что упрощает задание для устройства, а все возможности робота обусловлены специально расположенными петлями и поршнями, которые взаимодействуют между собой и позволяют акробату переворачиваться в прыжке.

Главным преимуществом робота выделено именно умение выполнять сложные трюки, ведь он способен совершить даже два сальто во время одного прыжка. Stickman вполне пригодится для съемок в фильмах и со временем будет способен заменить каскадера.