Специалисты из США создали ИИ, который может помочь избежать споров в Сети

Сегодня, 20:29

Представители Google Jigsaw и Wikimedia создали новую программу, которая поможет людям предотвратить споры в Интернете. ИИ может анализировать настроение собеседников и предупреждать их о возможном конфликте.

Работа новой программы заключается в анализе онлайн переписок пользователей Интернета. ИИ обучен различать, какая переписка является дружественной, а какая вскоре превратится в спор. Так беседы, в которых обе стороны настроены положительно, содержат слова, выражающие благодарность, приветствие, сочувствие и уважительное обращение, включая слово «пожалуйста». Переписки, которые ИИ считает негативными, содержат не только ненормативную лексику, но и фамильярное обращение к собеседнику, а также прямые вопросы, например, «Почему об этом не упоминается?» или «Почему вы не посмотрели на это?».

Пока программа находится в стадии разработки, как сообщили специалисты. Ведь на данном этапе ИИ может посчитать, что выражение «Я человек», содержит больше негатива, нежели фраза «Я гей, черная женщина».

Тем не менее, учёные надеются, что вскоре новая программа сможет стать хорошим помощником для специалистов, которые отвечают за то, чтобы выслеживать в Сети негатив. А в будущем ИИ заменит человека и будет автоматически определять и предотвращать споры в Интернете.