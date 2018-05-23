Инвалидная коляска-вездеход из Новосибирска читает мысли

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Инженер Иван Невзоров из организации «Катэрвиль» при участии коллег и сотрудников столичной компании «Нейроботикс» с успехом испытали уникальное изобретение, которое подчиняется импульсам головного мозга.

Выпускник Новосибирского государственного технического университета Иван Невзоров создал уникальное устройство, которому нет аналогов во всем мире: инвалидная коляска-вездеход читает мысли пользователя и выполняет все его повеления. Устройство призвано облегчить жизнь инвалидам, которые по воли судьбы оказались парализованными от шеи до нижних конечностей, однако сохранили мозг, например людям с квадриплегией. Благодаря гусеничной ленте кресло способно подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры.

Главный секрет коляски-вездехода - "шапка" с электродами, которая способна преобразовывать импульсы мозга в команды, а те после обработки в компьютере запускают движение кресла.

Устройство с успехом прошло свои первые испытания. Разработчик намерен окончательно обезопасить изобретение, настроить скорость передачи сигналов, после чего она будет доступна в продаже. Ориентировочная рыночная стоимость - от 460 до 560 тысяч рублей.