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Через два года крупные российские города смогут использовать технологии связи пятого поколения. Общемировые тренды получат свое зрелое промышленное воплощение в России.

В «Ростелекоме» рассказали о развитии сети формата 5G в России. По словам одного из руководителей крупнейшей телекоммуникационной компании Владимира Кириенко, связь пятого поколения станет основой для развития «умных» городов, одновременно с индустриальными площадками, которые в современных условиях требуют инновационных систем коммуникаций.

Через два года, Россия вслед за крупнейшими развитыми странами, сможет использовать связь 5G в промышленных масштабах, что откроет новые горизонты для интенсивного развития экономики. В настоящее время «Ростелеком» совместно с компанией Ericsson запустили экспериментальную сеть пятого поколения в Санкт-Петербурге. В российской компании надеются, что новые технологии станут приятным сюрпризом для участников предстоящего Международного экономического форума, который в четверг начинает свою работу.