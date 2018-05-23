В Сеть «утекли» живые снимки Xiaomi Mi 8 с прозрачной панелью

Сегодня, 17:18

Инсайдеры показали, как будет выглядеть устройство, презентация которого намечена на ближайшее время. Пока не известно, как отреагировали пользователи на такое нестандартное решение компании, однако гаджет выглядит максимально необычно.

Накануне в Сеть «утекли» живые снимки флагмана Xiaomi Mi 8, корпус которого выполнен с прозрачной задней панелью. За задней крышкой прекрасно видна начинка устройства, чего еще не пытались добиться другие производители. Также за «стеклом» прослеживается фирменный значок Qualcomm – производителя чипсетов.

Ранее также сообщалось, что новое устройство от Xiaomi получит сканер черт лица для повышения уровня безопасности. В дисплей Mi 8 будет вмонтирован и другой сканер – для отпечатков пальцев, что повторить смогли далеко не все разработчики современных смартфонов.