Стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi S2 с 16-мегапиксельной фронтальной камерой

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В Индонезии продажи смартфона Xiaomi Redmi S2, который удивил любителей селфи своей фронтальной камерой на 16 мегапикселей. Кроме этого, Xiaomi показал мощные характеристики в сравнении с предыдущими моделями.

23 мая Xiaomi стартовал продажи нового смартфона Xiaomi Redmi S2 за 160 долларов. Главной отличительной чертой девайса стала 16-мегапиксельная камера, которая поддерживает технологию искусственного интеллекта, что позволяет автоматически стабилизировать параметры во время съёмок. От фронтальной камеры не отстает и основная. 2 объектива обладают показателями разрешения 12 МП и 5 МП.

Пользователей неприятно удивил экран на 6 дюймов. Как отметили некоторые, большая диагональ вместе с увесистой рамкой делает смартфон очень громоздким.

Компания решила использовать бюджетный вариант процессора модели Qualcomm MSM8953 и Snapdragon 625, которые выдают неплохие показатели.

На данный момент доступно несколько моделей Xiaomi Redmi S2 с разной памятью. Имеется выбор смартфона с оперативной памятью на 2 Гб, 3 Гб и 4 Гб и встроенной памятью соответственно на 16 Гб, 32 Гб и 64 Гб.

Производитель пока не сообщил, когда стартуют продажи смартфона на российском рынке.