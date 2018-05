Сегодня, 00:45

Новые iPhone станут дешевле на 200 долларов. Об этом рассказывают эксперты рынка продаж, поскольку вскоре ожидается презентация новинок от конгломерата: смартфоны iPhone X Plus и iPhone X Mini. Согласно последним данным, цена будет доступнее для покупателей примерно в 200 долларов. Покупатели позитивно оценивают возможность снижения цены и готовы приобрести новинку за сумму, которую предложит компания-продавец.

К слову, экспериментаторы удивлены временем автономной работы iPhone 6s Plus. Сообщается, что гаджет обошел своих наследников iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X.