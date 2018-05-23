Беспроводная зарядка и 4 камеры: HTC официально представила флагман U12+

Сегодня, 14:50

Компания показала, как за год смогла усовершенствовать предыдущую модель, также выпущенную со многими нововведениями. Тем не менее, презентованный накануне смартфон получил уникальные и нестандартные возможности, что порадует пользователей.

Известная и популярная корпорация HTC наконец официально представила ожидаемый многими странами флагман U12+. Гаджет получил множество технологических изменений, однако наиболее весомыми среди них стали беспроводная зарядка и целых 4 камеры – сдвоенная основная и такая же фронтальная, причем с возможностью размытого фона для портретного фото.

Отмечено также, что U12+ может порадовать обладателя возможностью быстрой зарядки, хоть и имеет несколько меньший объем аккумулятора, чем предшественник – 3500 мАч. Более того, покупатели смогут испробовать новые функции, работающие при сжатии боковых панелей устройства в руке. В продажу флагман поступит уже этим летом по цене 799 долларов со стандартной комплектацией. Вместе с устройством разработчик предлагает шумоподавляющие наушники.