«Цифровой геноцид»: Тwitter «банит» славянских пользователей

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Вопиющим случаем стал неудачный опыт жителей Болгарии, которых соцсеть заблокировала без объяснения причин. Этот факт негативно характеризует политику компании как «антиславянскую».

Активные пользователи Twitter из Болгарии привлекли внимание Сети после их незаконной блокировки. Примечательно, что социальная сеть «банит» славянских людей из-за использования ими кириллицы. Также эксперты считают проблемой «цифровой геноцид» из-за необычных комментариев так называемых «кремлевских ботов».

По всей видимости, алгоритмы Twitter принимают отдельные массовые обсуждения на кириллице (которая используется и в болгарском языке). Причиной острого отбора пользователей стали новые правила социальной сети, которые ныне ставят под вопрос использование сервиса в странах СНГ.