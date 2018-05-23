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О планах партнеров стало известно после открытия «первой таблоидной рекламы» в 2017 году. На данный момент у Gallery 169 билбордов (по всей России 618 единиц).

Проведение тестовых испытаний новых платформ для нанотехнологий и заинтересованных бизнесменов успешно завершена. Об этом заявили представители «Яндекс» и Gallery. По их словам, компании продают цифровую наружную рекламу в Москве, что позитивно скажется на процессе развития рекламного бизнеса в России.

«С подключением «Директа» рекламодатели смогут использовать сценарии с омниканальной коммуникацией, взаимодействуя с нужной аудиторией в онлайне и офлайне», - сообщил представитель Gallery.

Наружная цифровая реклама позволит проводить мультимедийные трансляции партнеров для их успешного продвижения на рынке России.