Эксперты рассказали, как передавать файлы через Wi-Fi без интернета

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Опытные эксперты в настройках смартфонов нашли уникальный и простой способ, который поможет без проблем в отсутствии Интернета передавать файлы через Wi-Fi. Данный способ является намного удобней, нежели функция Bluetooth.

Эксперты рассказали, как можно обмениваться файлами между смартфонами, если нет USB-кабеля, интернета, а Bluetooth не работает. Все очень просто, так как ответ скрывается в настройках телефона. В смартфонах есть стандартная функция Wi-Fi Direct, которая находится в настройках в разделе WLAN.

Функцию Wi-Fi Direct необходимо активировать на обоих гаджетах и установить сопряжение. Далее следует выбрать необходимый файл и нажать «Поделиться», после чего выбрать вид передачи через Wi-Fi Direct. Специалисты отмечают, что иногда между разными смартфонами может возникнуть обрыв связи, поэтому стоит повторить попытку.