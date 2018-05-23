Рынок искусственного интеллекта в России к 2021 году приблизится к $380 миллионам

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При этом за текущий год число подключенных устройств к "интернету вещей" может достигнуть 2 миллионов, говорит исследование компании в области искусственного интеллекта "Цифра" и рабочей команды комитета цоифровой экономики Россоюза промышленников и предпринимательства.

Объёмы рынка России искусственного интеллекта в рамках промышленности к 2021 году приблизятся к 380 миллионам долларов. Опираясь на данные исследования, из 2 миллионов устройств, которые подключены к проминтернету в РФ в следующем году, 1,3 миллиона единиц предоставит оборудование в машиностроении и ещё 600 тысяч в процессах производства. За позапрошлый год подключили около 1,75 миллиарда единиц промышленного оснащения.

В сфере дискретного производства способы искусственного интеллекта применяют для того, чтобы увеличить срок службы промооборудования и увеличения эффективности его техобслуживания.