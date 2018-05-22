В России уже можно сделать предзаказ на флагманский Honor 10

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Достойный флагман с необычным дизайном и хорошими характеристиками можно приобрести по довольно низкой цене.

Совсем недавно, 15 мая в Лондоне состоялась презентация нового смартфона Honor 10. Флагманский телефон вызвал интерес как у критиков, так и у потенциальных покупателей. Производитель сделал особый акцент на дизайне устройства, и не зря - вид гаджета привлекает внимание. Пользователям предложено две цветовые вариации - чёрный и серый, и два градиента - мерцающие зелёный и синий. Не обошлось и без характерного для данной линии выреза вверху экрана, скрываемый в настройках.

Производитель наделил флагман очень хорошей камерой на 16 и 24 МП, которая включает портретный режим, распознавание лиц, технологию Light Fusion для улучшения качества селфи, распознавание объектов, и выравнивание горизонта. Фронтальная камера на 24 Мп делает довольно хорошие снимки. 8 ядерный процессор HiSilicon Kirin 970, работающий на саммите 2,4 ГГц, способен справиться со всеми тяжелыми играми и приложениями, а также помогает при фотосъемке.

В продаже появятся версии с 6 ГБ ОЗУ, 64 и 128 ГБ ПЗУ. Среди других важных особенностей - разъем Type-C для быстрой зарядки устройства, и jack-3,5мм под наушники.

Разочаровал Honor 10 отсутствием слота для SD-карты, устаревшей версией Bluetooth 4.2, а также отсутствием защиты от влаги.

Несмотря на то, что в торговых точках России новый флагманский смартфон появится лишь в начале июня, на него уже можно сделать предзаказ. Honor 10 обойдется покупателям всего в 26 900 рублей.