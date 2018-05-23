Samsung откроет в России центр для изучения искусственного интеллекта‍

Сегодня, 02:45

Деятельность организации будет основана на богатых познаниях российских ученых в сфере математики, физики и иных фундаментальных наук.

Samsung Research, научно-исследовательское подразделение Samsung Electronics – откроет сразу три центра для изучения искусственного интеллекта - в Торонто, Кембридже и Москве. Сегодня состоялась церемония открытия учреждения в Великобритании,. В четверг его откроют в Канаде, а 29 мая - в России.

Создание новых организаций поможет южно-корейской корпорации усилить позиции на просторах развития искусственного интеллекта, а также исследовать потенциал ориентированных на людей ИИ-технологий. В Сеуле аналогичная организация функционирует с ноября предыдущего года, а в Кремниевой долине приступила к работе в январе. Таким образом, скоро деятельность Samsung Research будет рассредоточена в пяти научных центрах в разных частях мира.

За два года планируется привлечь для работы около 1000 лучших умов со всего мира. Руководить изучением алгоритмов будут высококлассные специалисты, включая профессора ВШЭ Дмитрий Ветров и профессора Сколковского института Виктора Лемпицкого.

Целью Samsung является создание легко масштабируемой системы ИИ, которая будет отражать глубокое понимание предпочтений пользователей и их особенности поведения.