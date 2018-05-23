Учёный из Великого Новгорода создал уникальный сборный протез для руки

Сегодня, 05:15

Новое устройство можно адаптировать отдельно для каждого пациента. По словам автора изобретения Станислава Муравьева, многие подобные механизмы зачастую не подходят для людей, у которых нет кисти или части кисти.

В итоге, учёный из Великого Новгорода решил создать уникальный протез, который к тому же является сборным. Это поможет подстроить его под потребности любого пациента.

Новый сборный протез управляется при помощи биоэлектрических сигналов мышц руки. Электроды считывают сигналы, а затем отправляют их в систему управления, после чего механизмы совершают действия.

Владимир Новиков, который является инженером-биомехаником и членом Всероссийской гильдии протезистов-ортопедов, решил прокомментировать протез своего коллеги Станислава Муравьева. По словам Новикова, устройство перспективно из-за того, что в нём учитывается уникальный подход.

Для РФ протез учёного из Великого Новгорода стал значимым открытием. Он даже занял первое место в региональном этапе конкурса OpenInnovations StartupTour.

В мире уже есть подобные протезы, но для большинства россиян они очень дорогие, ведь их стоимость – около 400 тысяч рублей. Но его может купить и государство, ведь Фонд социального страхования может выделить пациенту эту сумму денег.