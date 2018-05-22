В Сеть попал дизайн ожидаемого смартфона iPhone SE 2

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Технику Apple очень любят во всём мире, а ещё больше любят бюджетную технику Apple. С появлением слухов о презентации нового недорогого смартфона в интернете стали появляться различные слухи и рендеры. Сейчас же «масла в огонь» подлила компания Olixar, которая производит чехлы для телефонов.

Однако стоит понимать, что фотографии, показывающие дизайн iPhone SE 2, являются только рендерами. Согласно данным, которые попали в Сеть, ожидаемого смартфона наградят «чёлкой», как это было в случае с iPhone X, и безрамочностью. Это говорит о том, что сканера отпечатка пальцев и кнопки домой не будет, зато будут различные датчики для сканера лица.

Если верить рендерам, то iPhone SE 2 почти полностью сохранит свои габариты по сравнению с предыдущей версией смартфона. Однако экран будет увеличен за счёт того, что ожидаемое устройство станет безрамочным. Кроме того, общий дизайн iPhone SE 2 будет схож с дизайном iPhone X.

Если верить Olixar, то параметры новинки будут такими: высота – 120,04 мм против 123,9 мм у первого SE, ширина – 54,82 мм против 58,6 мм у SE, а размер «чёлки» вверху экрана составит 18,7 мм.

Однако стоит понимать, что рендеры могут быть далеки от истины. Дело в том, мало кто верит в то, что Apple действительно презентуют летом на WWDC-2018 новые бюджетные смартфоны. Это попросту невыгодно создавать конкуренцию не только флагманам, но и 7-8 iPhone. Кроме того, абсурдны и слухи о FaceID. Эта технология очень дорогая и внедрять её в бюджетник не станут. Также не станут делать безрамочным экраны, которые стоят по 120 долларов за одну штуку. Если на выставке Apple и вправду покажут iPhone SE 2, то им станет скорей всего какой-нибудь iPhone 7, только с обновлённым немного железом.