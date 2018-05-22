В Сеть попала стоимость нового смартфона Xiaomi Mi 8

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Как указывает информационное агентство Playfuldroid, всего будет две версии мобильного устройства. Однако их преимущество будет именно в том, что они будут дешевле по сравнению с конкурентами.

В китайской компании уже официально подтвердили, что Xiaomi Mi 8 представят на пресс-конференции в Пекине уже 31 мая. Кроме нового смартфона, на нём покажут самый ожидаемый фитнесс-браслет Xiaomi Mi Band 3, а также смартфон Xiaomi Mi 7.

Новый телефон Xiaomi Mi 8 будет выполнен в двух версиях – это 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенного постоянного хранилища, а также 8 и 64 гигабайта соответственно. Работать смартфон будет на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Дисплей будет обладать размером в 6.01 дюйм.

Одной из фишек Xiaomi Mi 8 станет фронтальная 3D-камера, которая будет сканировать и распознавать лицо пользователя. Подобная технология станет первой с момента презентации iPhone X. До этого все аппараты распознавали лицо на программном уровне. Основная камера будет с двукратным зумом, то есть со сдвоенным модулем.

Сейчас же в сеть попала стоимость смартфона Xiaomi Mi 8, которая остановилась на отметке в 440 долларов в США за младшую версию, и на отметке в 500 долларов за старшую.