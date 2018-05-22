Apple: Голосовой помощник Siri получит новый голос

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Сотрудники компании Apple решили необычным образом сообщить о предстоящих новинках, о которых более точно будет известно на конференции World Wide Developer. Однако уже сейчас известно, что голосовой помощник Siri получит новый голос.

Разработчики решили необычным образом анонсировать новинки Apple, которые будут презентованы на предстоящей конференции WWDC летом. Они просто спросили об этом Siri, которая первое, что огласила – это новый голос виртуального помощника. Подробности на данный момент не сообщается и пользователям только предстоит гадать, какой теперь голос станет у Siri и будет ли возможность его изменить.

Кроме того, Siri «проговорилась», что HomePod теперь будет управляться при помощи голосового помощника от «яблочной» компании. Напомним, что World Wide Developer состоится уже 4 июня.