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В планах компаньонов расширить количество специалистов в этой сфере и увеличить часть платформ для разработки нанотехнологий. Позиция софтверного гиганта озвучена Гарри Шумом после проведения переговоров с партнерами из КНР.

Microsoft и Китай вместе усовершенствуют искусственный интеллект. Эта цель объединила две компании, которые двигались в одном направлении. По словам представителя от Microsoft, в перспективе планируется открытие новых платформ для работы специалистов по развитию модификаций искусственного интеллекта.

Научно-исследовательские центры смогут помочь квалифицированным кадрам своими расчетами и методиками для создания общего интеллектуального продукта.