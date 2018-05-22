Caviar построила Крымский мост на iPhone X из бриллиантов

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Российское подразделение известного итальянского бренда неусыпно следит за отечественными трендами и тенденциями. Дизайнеры, облачающие смартфоны в дорогие «наряды», конечно же, не могли пропустить одного из главных событий текущего года.

Стилисты и ювелиры Caviar построили Крымский мост на iPhone X из бриллиантов, обрамив его золотом и некоторыми драгоценными сплавами. Символично, что бриллиантовый мост, как бы виден из стратосферы, вероятно в этом решении подчеркиваются и российские успехи в космосе. Один из драгоценных камней имеет рыжеватый оттенок, что отсылает приобретателя iPhone к аллюзии, связанной с одушевленным талисманом глобального сооружения, а именно, к коту Мостику.

iPhone X с бриллиантовым мостом, открывает новый цикл изделий от Caviar с общим названием «Достояние». В эту серию войдет также оформление смартфона «Малахит», который является символом Урала и «Мореный дуб», символизирующий стойкость и вечность России, как суверенного и неделимого государства. Оба изделия имеют Двуглавого орла высшей золотой пробы. За Крымский мост, созданный дизайнерами Caviar, покупатель выложит 274 тысячи рублей. «Малахит» и «Мореный дуб» стоят 244 и 247 тысяч рублей, соответственно.