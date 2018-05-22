iPhone получил чехол в виде гантели

Сегодня, 07:30

В Японии компания Softbank удивила любителей девайсов необычным аксессуаром для популярных смартфонов. Представители компании на презентации сообщили, что их новинка обладает целым рядом полезных качеств.

С одной стороны, она поможет многим людям побороть зависимость от девайсов. С другой, она будет полезной тем из владельцев iPhone, кто намерен подкачать свои мышцы. Чехол выполнен в виде гантели и имеет вес в 10 килограмм.

На сегодняшний день этот аксессуар – самый тяжёлый из всех, что изготавливались для смартфонов. Чехол-гантеля для iPhone имеет внушительный размер и полностью изготавливается из металла.

Производитель оценивает его, приблизительно, в 100 долларов.

С помощью этого чехла можно будет проводить силовые упражнения, не прекращая просмотр роликов или исследование соцсетей. Не исключено, что он станет интересен и любителям эпатажа.

В то же время главный упор сделан на родителей, которые хотят, чтобы их дети побороли зависимость от мобильных устройств. Постоянно извлекать его из кармана или сумки и даже просто держать в руке будет, действительно, очень не просто.