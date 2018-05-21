Эксперты сказали, как пользователям Apple защититься от «разгулявшихся» мошенников

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В последнее время участились случаи кражи личной информации, которую пользователи Apple буквально сами отдают мошенникам. Специалисты рассказали, на что обратить внимание, чтобы защитить свои деньги.

Наиболее популярный на сегодня «развод» - предупреждение о снятии денег. Владельцу «яблока» приходит уведомление о том, что в течение часа с его счёта снимется сумма (199$ или 149$) за платную подписку на какой-либо известный и используемый сервис. Если пользователь хочет отказаться от подписки, ему предлагают перейти по ссылке, по которой он попадает на фейковый сайт Apple. Когда человек вводит запрашиваемую личную информацию, мошенник получает доступ к учётной записи обманутого.

Как защититься от «развода» пишет HotGeo. Нужно вспомнить, была ли оформлена подписка на указанный сервис. Apple не предупреждает, а просто снимает деньги и никогда не запрашивает конфиденциальную информацию. В любом случае цены у «разгулявшихся» мошенников подозрительно завышены. Также они не стараются придумать правдоподобный адрес, поэтому имеет смысл запомнить реальный электронный адрес компании.