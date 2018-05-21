Ученые в Самаре запатентовали беспилотник с автономной навигацией

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Независимое от спутниковых навигационных систем устройство оснащено инновационным встроенным блоком, может ориентироваться на местности при помощи "технического зрения", и самостоятельно корректирует направление.

Ученые из Самарского университета получили патент Российской федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на новую разработку - беспилотный летательный аппарат "Фотон 601" с автономной навигацией. Отличительной особенностью уникального беспилотника является независимость от всех навигационных систем вроде GPS и ГЛОНАСС, а его полную автономность обеспечивает встроенный блок, созданный разработчиками.

Навигационная установка основана на оптическом принципе: выставленные на протяжении маршрута опорные точке позволяют устройству ориентироваться на территории, используя «оптическое зрение», и исправлять курс полета, не требуя данных со спутника. Разработчики утверждают, что автономность позволяет значительно расширить радиус действия "Фотон 601" до 400 км, в сравнении с иными подобными устройствами, и повысить его надежность. Длительность полета устройства достигает 24 часов.

"Фотон 601" создан для проведения научных исследований, однако может выполнять и гражданские задачи, например мониторингировать проблемные участки трубопроводов, изучать гидросооружения, выявлять незаконные свалки, контролировать добычу природных ресурсов, использоваться в геодезии и картографии.