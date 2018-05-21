Создатели новых «Мстителей» рассекретили технологии «рождения» Таноса

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Специалисты по спецэффектам рассекретили один из главных производственных моментов: при помощи каких технологий они создали и «оживили» Таноса и откуда они их взяли.

Как пишет «ВерсияИнфо», на этот вопрос ответили сотрудники компании Digital Domain, работавшей над фильмом «Мстители: Война бесконечности». Для «рождения» Таноса им потребовалось придумать две уникальные, двухступенчатые технологии, работающие в унисон. Masquerade использует прикреплённую к шлему актёра камеру и превращает 150 точек собранных данных в 40 тысяч точек с высоким разрешением и трёхмерным изображением лица.

Технология Direct Drive является более «чуткой». Она обрабатывает собранные данные из Masquerade, чтобы при помощи алгоритма создать неразрывную связь между актёром и существом на экране. В этом была главная задача авторов: чтобы актёру было удобно играть, а им – совмещать живого человека с его компьютерным героем. Кстати, Джош Бролин, сыгравший Таноса в фильме «Мстители: Война бесконечности», сам одобрил технологию, что было важно для создателей спецэффектов.