Татарстан запускает опытную зону сети 5G

Сегодня, 13:53

Она заработала 21 мая в Иннополисе, на мероприятие пригласили Рустама Минниханова, президента Татарстана. Зону создали с помощью ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», Huawei и Минсвязи.

Сегодня, 21 мая, в Иннополисе запускают опытную зону сети 5G, которая является новым поколением технологии. На мероприятие прибыл Рустам Минниханов, возглавляющий Татарстан. В рамках церемонии провели тестовый показ практического применения 5G, который заключался в трансляции потокового видео в разрешении 4K и прямого эфира с 360-градусной камеры. Для этого использовали шлем виртуальной реальности. Рустам Минниханов сыграл в виртуальный футбол на специальной площадке.

5G выступает в качестве нового поколения связи на мобильных устройствах. Эксплуатация нового покрытия запланирована на 2020 год. Рекордный уровень передачи данных отмечался показателем в 25 Гбит в секунду.