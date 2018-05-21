Эксперты назвали 4 причины использовать Apple Maps вместо Google Maps

Сегодня, 08:23

Эксперты проанализировали возможности онлайн-сервиса Apple Maps и сравнили его с самыми популярными интернет-картами Google Maps. В результате специалисты озвучили 4 причины, по которым лучше использовать приложение от Apple.

В первую очередь компания Apple соблюдает конфиденциальность и в своих сервисах, в ом числе и Apple Maps, не собирает информацию о пользователях с целью продать её рекламистам и маркетологам. Вторая причина, это интеграция с голосовым помощником Siri, которая без проблем самостоятельно сможет найти заданный населённый пункт.

Третья причина это то, что Apple Maps можно подключить к «умным» часам от Apple и пользоваться картами, через наручный гаджет. Также Apple Maps имеет интеграцию с другими полезными сервисами, чем не может похвалиться аналог от Google Maps.