Смартфон Google Pixel 3 может получить полностью безрамочный дисплей

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Представители американской корпорации Google заявили, что готовят к выпуску свой новый смартфон серии Google Pixel 3. На днях интернет-пользователи узнали, что новые гаджеты могут быть абсолютно с безрамочным дисплеем.

Стало известно, что во время тестирования новой версии операционной системы Android P, которая по счету является уже девятой, юзеры обнаружили интересную особенность, которая может присутствовать в Google Pixel 3. Дело в том, что в Android P в разделе настроек есть картинка, которая показывает необычный смартфон. Пользователи заявили, что именно так будет выглядеть Pixel 3, а именно с современным безрамочным дисплеем.

Эксперты утверждают, что в разработке подобного смартфона могут возникнуть трудности, поскольку некуда будет спрятать фронтальную камеру. Специалисты предположили, что в Google Pixel 3 камера для селфи будет выдвигаться из корпуса или размещаться под дисплеем.