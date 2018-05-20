Эксперты: Новый iPhone будет похож на iPhone 5s

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В 2018 году Apple представят три модели iPhone, но с другой концепцией: обновленный iPhone X, его версию с увеличенным экраном и бюджетный смартфон без OLED-дисплея.

Как раз таки последний и вызвал интерес общественности. Эксперты считают, что этот новый iPhone будет похож на известный iPhone 5s. Разработчики планируют выпустить недорогой смартфон в дополнительных трех цветах: синем, желтом и розовом. Остается неизвестным, из чего Apple сделают корпус - пластик или алюминий, ведь iPhone 5s имел пластиковый корпус. Скорее всего девайс будет алюминиевым, потому что компания придерживается экостандартов.

iPhone с OLED-дисплее обойдется несколько дороже, нежели устройство с дисплеем TFT-LCD, предназначенное для среднего сегмента.

Самому доступному iPhone 2018 модельного года с диагональю экрана 6,1 дюйма прогнозируют ценник в 799 долларов.