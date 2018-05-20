Владелец Pixel 2 назвал плюсы и минусы Android P beta

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Эксперт по мобильным технологиям принял участие в проверке Android P beta на телефоне Pixel 2. Специалист описал плюсы и минусы новой ОС, как сообщает «Версия.Инфо».

Тестировавший отметил, что использовать Android P beta было приятнее и успешнее, чем, например, Android Oreo. Главный плюс в том, что есть жестовая навигация, только включать её необходимо самому. Одна кнопка в нижней части экрана предназначена для большого количества опций, что эксперт также считает плюсом. Однако он отметил, что когда выполняется автоповорот дисплея, клавиша несколько зависает, что явный минус.

Среди достоинств значится заряд аккумулятора, который можно продлить. Правда, делается это достаточно медленно, примерно неделю. Такой срок необходим для того, чтобы технология учла предпочтения владельца гаджета. Также в числе плюсов интересные варианты уведомлений и хороший поиск по приложениях. В целом, эксперт подчеркнул, что система вполне себя оправдала.