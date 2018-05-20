Владельцы MacBook Pro возмущены некачественной клавиатурой гаджета

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Владельцы разных версий MacBook Pro высказывают недовольство некачественной клавиатурой устройства. Как пишет «ВладТайм», клиенты Apple подают на компанию иск и стараются быстрее избавиться от ноутбука.

MacBook Pro имеет недобрую славу среди пользователей. На фоне множества неудобств, на которые богата продукция Apple, главным минусом для владельцев остаётся клавиатура ноутбука. «Макбук» настолько чувствительный, что его клавиши перестают работать при малейшем применении силы. Или наоборот: могут долго не отвечать, но отреагировать на сильное нажатие.

Всему виной технология «бабочка», которая создана для того, чтобы сделать работу с ноутбуком мягкой и приятной, как заявляли представители Apple. Но на деле она показала себя с обратной стороны и приносит больше вреда: шум, быстрое и стойкое загрязнение и другое. Ранее эксперты рассказали, почему следует воздержаться от покупки MacBook Pro, особенно, у компании напрямую.