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Smart-колонки от «яблочного» техногиганта США – удовольствие не из дешевых. Тим Кук и коллеги всерьез задумались над разработкой «умной» музыкальной техники Beates, стоимостью $199.

Создание HomePod под другим брендом компания Apple начала с переговоров с MediaTek. Производителю процессоров предстоит серьезно удешевить Smart-колонки, сделав их более доступными для широких масс. «Умная» музыкальная техника Beates лишится голосового помощника Siri, принадлежащего исключительно продукции с яблоком на панели. Ожидается, Apple выпустит бюджетный HomePod с поддержкой AirPlay 2. Стоимость Beates не превысит $199, премьера Smart-техники запланирована на конец текущего года.

К слову, «яблочный» техногигант серьезно уступил по продажам HomePod конкурентам из Amazon. Если Тим Кук и компания реализовали 600 тысяч «умных» колонок, то Джефф Безос загнал 4 млн единиц музыкальной техники, заняв более 43% мирового рынка.