Эксперты рассказали о скрытых возможностях iPhone X, которые не знают владельцы

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В Сети рассказали о скрытых возможностях iPhone X, о которых не знают его владельцы. Советы помогут очистить оперативную память устройства, удалить названия папок на домашней странице, а также раскрывают несколько других особенностей.

Первый из секретов рассказывает о том, как улучшить производительность смартфона, особенно в тех случаях, когда необходимо запустить тяжелое приложение. Для начала необходимо перейти в меню настроек, и перейти в раздел «Основные» и выбрать пункт «Универсальные устройства». Затем включить AssistiveTouch, поочередно повысить и понизить громкость и зажать кнопку питания. В меню выключения выбрать AssistiveTouch и виртуальную кнопку Home. После того, как устройство ввернётся на домашний экран, его оперативная память будет очищена.

Убрать названия папок можно при помощи браузера Safari, перейдя на официальную страницу поддержки и скопировав там промежуток между красными скобками. После этого необходимо перейти к редактированию домашней страницы и вставлять вместо названий содержимое буфера обмена.

Для того, чтобы воспроизводить видео с YouTube в фоновом режиме необходимо скачать браузер Dolphin. Выбрать желаемый ролик, после чего свернуть приложение. После остановки воспроизведения его следует возобновить через «Пункт управления».

При помощи диалогов самим с собой можно сделать снимок скрыто. Там необходимо нажать на значок камеры и отправить фото самому себе. После этого следует сохранить изображение.