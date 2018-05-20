Fly анонсировал начало продаж смартфона Life Compact

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Бренд Fly сообщил о старте продаж смартфона Fly Life Compact. Телефон работает на базе Android 7, имеет дисплей с диагональю 4.95 и поддерживает 2 SIM-карты.

Новый Fly Life Compact оснастили дисплеем с разрешением 960 × 480 пикселей. Корпус, весом 155 грамм, сделан из пластика и доступен в трех тонах: темно-синий, красный и шампань. Средний размер смартфона делает его максимально удобным для использования, в отличие от большинства современных "лопат". Под "капотом" у девайса стоит 4-ядерный процессор SC7731C, работающий на частоте 1.2 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ, которую можно расширить до 32 ГБ. Также телефон имеет две камеры - основная с 5 МП и фронтальная.

Изначально установленные Google Maps и Яндекс помогут быстро сориентироваться в дороге, а наличие двух симок позволит выбрать самые дешевые тарифы для звонков.

Fly Life Compact будет доступен для приобретения в магазинах электроники по всей России всего лишь за 4 490 рублей. Помимо гарантии на один год, при покупке устройства в комплекте идет аккумулятор и USB-кабель.