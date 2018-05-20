AT & T представила «умную» кнопку для размещения онлайн-заказов без Wi-Fi

Сегодня, 08:19

Компания AT & T представила «умную» кнопку LTE-M для размещения онлайн-заказов без Wi-Fi. Устройство подключено к одноимённой сети, и клиенты могут сами его программировать под собственные потребности.

Эксперты отмечают, что по функциональности «умная» кнопка напоминает Amazon Dash. LTE-M можно использовать, чтобы размещать любые заказы, или прикрепить уведомление к онлайн-корзине, чтобы в случае чего увидеть, кто заинтересовался товаром. Пожилые люди могут использовать устройство от AT & T, чтобы обратить за помощью или заказать лекарство.

Стоимость LTE-M выше, чем Amazon Dash. Первые 5 тысяч экземпляров будут продаваться по 30 долларов, а далее цена будет постепенно расти. Соединение также доступно ограничено – на три года или 1500 кликов, как сообщает VistaNews.