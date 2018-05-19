Дуров разрабатывает систему защиты личных данных от властей

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Проектом Telegram Open Network в России Дуров занимается вместе со своим братом Николаем. В будущем он позволит полностью скрывать свои личные данные от властей, чего так сильно хотят пользователи Интернета.

В более современной версии даркнета будут все нужные функции, среди которых также обязательно включат сервис удалённой оплаты.

После "шумихи" вокруг Telegram в России о нём узнали ещё больше людей, но этот проект теперь является началом разработки братьев. Впереди предвидится ещё больший прогресс. Дуров разработает систему защиты личных данных от властей. Новая версия будет носить название Telegram Open Network (TON).

Обмен документами и общение будет производиться на старой площадке, но появятся новые функции. В доступе клиентов будут виртуальные кошельки, а также новые сервисы виртуальной оплаты: MasterCard, VISA и криптовалютой.

Плюс ко всему, будет сделана система торрентов и файлообменников, что привлечёт ещё больше пользователей, ведь IP-адрес не узнают даже сами основатели этой системы.

Однако, по мнению некоторых экспертов, в реализации данного плана есть трудности, над чем ещё нужно будет подумать.

Во-первых, клиентам придется вносить не только свои персональные данные, а ещё и подтверждать их при помощи фото из паспорта и коммунальных чеков. Такие манипуляции важны, чтобы обезопасить свои деньги, но не каждый решится отправить свои данные в сеть.

А во-вторых, хранение информации на серверах за пределами России (для анонимности) запрещено законодательно.