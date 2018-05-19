Инсайдеры показали сканер отпечатков на дисплее флагмана Xiaomi Mi 8

Сегодня, 21:07

В Сети появились подтверждения того, что смартфон получит сразу несколько высокотехнологичных функций. Решение компании выпустить устройство с номером 8 было объявлено ранее, а связано это с днем рождения корпорации и символичностью.

Инсайдеры накануне показали, как на дисплее ожидаемого публикой флагмана Xiaomi Mi 8 присутствует сканер отпечатков пальцев. Выяснилось, что такое решение повышает быстродействие гаджета, а разместить следующую технологическую новинку можно лишь на AMOLED-матрицах. Также отмечено, что новый смартфон будет «обучен» считыванию черт лица обладателя, что может порадовать поклонников продукции Xiaomi.

Не остается без обсуждений и тема, касающаяся цены устройства. Как отмечают эксперты, гаджет будет стоить гораздо дешевле, чем предполагалось, что сделает флагман максимально доступным для любителей новинок. Тем не менее, дата выпуска устройства пока не сообщалась, но внедренные разработчиками технологии должны понравиться общественности.