Эксперты объяснили, почему Xiaomi Mi Mix 2S лучше OnePlus 6

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Оба гаджета этого года - Xiaomi Mi Mix 2S и OnePlus 6 – являются одними из лучших представителей своего сегмента. Однако усилия, применяемые разработчиками, зачастую определяют судьбу всей линейки. Об этом пишет VladTime.

Так, специалисты определили, что OnePlus 6 нужно ещё постараться, чтобы догнать конкурента в дизайне, добавив аналоги «фишек». В противопоставление безрамочности OnePlus предлагает лучшее качество дисплея с технологией AMOLED. Разница во «внутренностях» будет заметна только при индивидуальном использовании гаджета, хотя OnePlus всё же показывает себя лучше. Одинаково отличными стали и камеры смартфонов: двойная основная камера 16 + 20 MП OnePlus 6 и 12 + 12 MП у Xiaomi Mi Mix 2S.

Однако детализированность фотографий и «стабилизация» при записи 4К-видео у Xiaomi вновь выводит этот гаджет вперёд конкурента. Кстати, смартфон занимает место в 10-ке лучших мобильных камер. Хотя для записи роликов с высоким разрешением требуется много свободного места и ни один смартфон не может предложить расширить хранилище ввиду отсутствия слота для карты. Выиграть у OnePlus 6 получится только в выгодности, сохранив своему владельцу целых 24 американских доллара. В остальном он полностью проиграл Xiaomi Mi Mix 2S.