Эксперты сравнили «умные» часы Fitbit Versa и Apple Watch

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«Умные» часы Apple Watch являются лидерами по продажам в этой сфере. Эксперты решили проверить, окажутся ли они лучше новичка рынка – Fitbit Versa.

Сначала специалисты сравнили стоимость. Цена Fitbit Versa – 200 долларов, а даже самой первой модели Apple Watch Series 1 – 250. Размеры также оказались не в пользу Apple Watch - диагональ дисплея меньше у конкурента, как сообщает VistaNews. Маленькие «умные» часы больше подходят женским запястьям. Автономная работа у Fitbit Versa дольше в несколько раз – согласно заявленному времени, она составляет 4 дня, тогда как Apple Watch может выключиться всего через 18 часов.

Количество программ и сервисов у «умных» часов от компании Fitbit меньше. Там нет выхода на электронную почту и социальные сети. Эксперты также считают это плюсом, поскольку пользователя ничего не отвлекает. С другой стороны, Fitbit Versa может следить за менструальным циклом, а у Apple Watch такой услуги вообще нет. Также лидер продаж проигрывает по времени возврата денег и отслеживанию состояния сна. Из-за всего этого эксперты сделали выводы, что Fitbit Versa гораздо лучше Apple Watch.