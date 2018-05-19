Начато ходовое испытание ракетного корабля "Ураган" на Ладоге

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Судно оборудовали усовершенствованным артиллерийским комплексом и ракетным вооружением. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В акватории Ладоги стартовали испытания ракетного корабля "Ураган". Источники сообщают, что данное судно является кораблём нового поколения и вышло с достроечного берега судостроительного предприятия "Пелла". Уже начат первый этап испытаний. По их результатам проведут комплексную проверку всей системы жизнеобеспечения судна. По завершению мероприятий корабль намерены включить в состав Балтийского флота.

Стоит отметить, данный корабль имеет водоизмещение около 800 тонн, он может достигать скорости в 30 узлов. Кроме этого, заниматься своими боевыми задачами он может как в морской зоне, так и на удалённом расстоянии от базы.