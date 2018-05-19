Аналитики: Apple Glass не появятся в продаже раньше декабря 2021 года

Сегодня, 10:15

Аналитик компании Loup Ventures рассказал о том, что выход Apple Glass состоится не раньше 2021 года. Свои выводы Джин Мюнстер сделал после того, как поговорил с представителями компании.

В 2017 году аналитик рассказывал о том, что Apple Glass будут презентованы осенью 2020 года, но разработка очков с дополненной реальностью двинулась вперёд не сильно. Из-за этого он предположил, что выход будет отложен, и они появятся годом позднее.

Свои выводы он сделал на основе беседы со специалистами компании Apple, занимающимися разработками в области дополненной реальности. Это является основной причиной того, почему гаджет не появится на прилавках магазинов значительно позже. Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что технология еще достаточно сырая.

Аналитики полагают, что в первый год продаж компании Apple удастся продать 10 миллионов единиц «умных» очков со стоимостью в 1300 долларов США. По расчётам Джина Мюнстера, прибыль в 13 миллиардов долларов составит около 3% всех доходов компании за 2022 год.