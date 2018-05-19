Prostotech составил список троих самых бюджетных смартфонов Meizu

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Meizu является известной в Украине и России китайской компанией, которая ориентирована на производство недорогих устройств. Её отличие лежит в фирменной оболочке Flyme на Android, обладающая интересным интерфейсом и различными фишками.

На сегодняшний день сайт Prostotech составил ТОП-3 наиболее бюджетных смартфонов Meizu.

На третьем месте оказалась модель M5s. Аппарат оснастили 5,2-дюймовым экраном, тут имеется восьмиядерный процессор, неплохая батарея. Телефон функционирует отлично, об этом свидетельствуют отзывы пользователей в интернете.

На второй строчке данного рейтинга находится M6 Note. Большой гаджет с диагональю экрана 5,5 дюймов имеет Full HD разрешение. Это устройство отлично справляется в качестве навигатора, хорошо подходит для просмотров фильмов и любых других видео. Также имеет хороший процессор, красивый дизайн. Порадовало наличие двойной основной камеры.

И, наконец, лидером тройки бюджетных смартфонов стал M6s. Тут стоит отметить модный дизайн, диагональ дисплея 5,7 дюймов с разрешением 1440 на 720 точек. Оснащён довольно мощным процессором, в нём имеется функция быстрой зарядки. Из фишек стоит отметить удобное расположение на боковой стенке сканера отпечатка пальцев.