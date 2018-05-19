Специалисты назвали самые лучшие ноутбуки для программирования

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Эксперты назвали самые необходимые характеристики для хорошего ноутбука разработчика. На основе данных требований они составили список лучших моделей для программирования.

Для комфортной работы ноутбук должен обладать четырёхъядерным процессором и 8–16 ГБ оперативной памяти. Для разработчиков игр приветствуется ноутбук с дискретным графическим процессором.

На первом месте, с отметкой «лучшая» была названа модель Dell XPS. Ультрабук лёгкий, но мощный. Устройство обладает новейшим процессором Intel, большим количеством скоростного хранилища и самым тонким экраном QHD + за 800 долларов. Модель Dell XPS предлагает более продвинутую графику за 1000 долларов.

Surface Book 2 от Microsoft работает на процессоре Intel Core i7-8650U и дискретном графическом чипе NVIDIA GeForce GTX 1060. Это означает, что устройство отлично подходит для программирования и хорошо воспроизводит последние игры в режиме Full HD. с высокими настройками деталей.

The Razer Blade создан для любителей компьютерных игр. Программисты любят данную модель за процессор Intel Core i7-7700HQ, дискретный графический чип NVIDIA GeForce GTX 1060 для мобильных устройств и 16 ГБ системной памяти DDR4 с тактовой частотой 2400 МГц, а также довольно профессиональный дизайн.

Также специалисты упомянули такие модели ак Apple MacBook Pro 15 и System76 Oryx Pro для любителей ОС Linux.