The Korea Herald: Samsung Galaxy Note 9 получит полезное новшество

Сегодня, 20:05

Преимуществом модели станет уникальная особенность, которая позволит пользователю упростить процесс использования флагмана. Особенностью станет отсутствие сканера отпечатка пальцев под экраном.

The Korea Herald информирует о том, что компания Samsung планирует выпуск смартфона модели Galaxy Note 9. Дизайн будет в некоторых элементах копировать Galaxy Note 8. Отличительным новшеством станет отсутствие сканера отпечатков пальцев под экраном. Корпус будет на два миллиметра меньше предшественника.

К слову, компания Samsung готовится презентовать клиентам смартфон с «монобровью». Новинка получила документы на технологию 30 марта.