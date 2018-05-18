Илон Маск будет брать 1 доллар за проезд в «метро будущего»

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Создатель компании SpaceX продолжает удивлять и очаровывать обывателей своими фантастическими проектами. Последним трендом от удачливого американского миллиардера стала идея сверхскоростных магистралей под Лос-Анджелесом с проектным названием Loop.

Маск за неопределенный срок до начала практической разработки проекта уже определил стоимость проезда в «метро будущего» всего в один доллар. То есть, за символическую плату любой пассажир специальной капсулы сможет промчаться из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско со скоростью в 240 километров в час.

Кстати, проект уже поддержан директором The Boring Company Стивом Дэвисом, который сообщил, что строительство тоннеля может занять не более нескольких недель. Здравомыслящие эксперты, пытающиеся сообщить миру, что Маск является авантюристом, присосавшимся к государственному бюджету США и выкачивающему из него миллиарды якобы на собственные разработки, подвергаются гонениям и общественному порицанию. Американский О. Бендер продолжает неплохо себя чувствовать.