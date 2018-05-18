В Норвегии первого робота, способного обучаться во время падений

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Специалисты из Университета Осло в Норвегии представили первого эволюционирующего в процессе падения робота. По словам Тоннеса Нигаарда, это устройство лучше приспосабливается к изменениям окружающей среды. Данные о разработке опубликовали в WIRED.

Название робота – Dyret. Разработчики уверяют, что хоть внешне он и представляется слабой конструкцией, едва ли способной сделать движение без поломки, на самом деле устройство очень стойкое и умелое. Робот адаптируется к окружающей среде, однако не через большое количество закодированных алгоритмов, как это обычно бывает, а посредством настройки только центра тяжести. Конечности автоматически сокращаются или удлиняются, в зависимости от поверхности, по которой роботу нужно передвигаться.

Также он не пострадает от резкого падения, эволюционируя прямо во время него, как сообщает VistaNews. Машина способна применять заданную ему настройку в разных вариациях, из-за чего его движения более стабильны, а скорость постепенно вырастает. Специалисты из Университета Осло предполагают, что в будущем такого робота можно будет использовать в качестве автоматического курьера, доверяя доставлять практически любую вещь.