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Новинка обойдется в 49 долларов (3 тыс. рублей). Приложение на телефоне поможет «ленивым» снимать мерки и не заботиться о подсчетах цифровых показателей. Специалисты PIE презентовали «умную» рулетку для желающих похудеть.

Новинку предлагают приобрести тем, кто встал на пути похудения. Для процесса мониторинга результатов важно знать два основных показателя: вес и объем талии. «Умную» рулетку предлагают использовать для желающих похудеть. Разработка после замеров талии самостоятельно вносит данные в мобильное приложение и описывает изменения в процессе сбрасывания веса.

Встроенного аккумулятора хватает на 15 часов измерений, так что перезаряжать его придется редко. По предзаказу цена изделия составит 49 долларов. Впервые покупатели получат на руки посылки с товаром уже этим летом.