Hisense представила самый дешевый 80-дюймовый телевизор

Сегодня, 18:32

Hisense анонсировала 80-дюймовый лазерный телевизор, цена удивила всех, кто следит за подобными новинками. L5 обойдется будущим владельцам всего за 3,140 долларов (195 тысяч рублей), что делает его самым дешевым на рынке среди техники с подобными характеристиками.

Ранее китайская компания представляла 100-дюймовый телевизор, цена на который оказалась шокирующей – 9999 долларов. Однако очередная новинка стоит значительно дешевле и придётся по вкусу многим любителям посмотреть кино на большом экране.

Hisense не раскрыла всех подробностей о новом телевизоре, известны только его стоимость и диагональ, и он, как и его более дорогой собрат является лазерным. Компания не рассказала о том, каким разрешением обладает L5, и есть ли в нем поддержка HDR. Однако разработчики обещают до 400 нит яркости, чего будет достаточно для просмотра проекционного телевизора не закрывая шторы и не выключая в комнате свет.

Новинка была представлена 17 мая в Китае и в скором времени ожидается начало продаж.