«Мегафон» предоставит услуги на базе блокчейн-технологий

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Мобильные компании РФ всерьёз задумались о расширении потенциала своих сервисов и привлечении дополнительных клиентов. Они уже задумываются о привлечении блокчейн-технологий.

Судя по всему, подобный путь развития наметил и «Мегафон». Информацию об этом предоставила Анна Серебряникова. Она совсем недавно заняла должность операционного директора компании.

С её слов, партнёры «Мегафон» уже вплотную занимаются внедрением блокчейн-технологий.

Ранее, внедрением новый инноваций и разработок в «Мегафон» занимались специалисты его дочернего предприятия. Именно от него исходили предложения о решениях в области интернета или медиапродуктов.

Сейчас этим для компании «Мегафон» займётся Анна Серебрянникова. По данным многих источников, именно под её руководством станут осуществляться перспективные разработки блокчейн-технологий для этого мобильного оператора.

Ранее привлечённые «Мегафон» специалисты «засветились» тем, что создавали различные проекты, как для правительства Москвы, так и для Минэкономразвития.

На блокчейне проект не остановится. Его дальнейшим развитием предполагается разработка различных продуктов, которые смогут автоматизировать финансы, юриспруденцию и бизнес-процессы.